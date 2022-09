Kena Mobile è impazzita: offerte al 90% di sconto con 100GB e dei regali

Seguire sempre le stesse correnti molto spesso può condurre in mari inesplorati dei quali è difficile venire fuori. Questa è un po’ una metafora che può raccontare l’ampio mondo dei gestori mobili nel mondo della telefonia, i quali sono talmente tanti che a volte sceglierne uno risulta davvero complicato. I contenuti ormai vengono forniti ugualmente da tutti, ma quello che cambia è la qualità insieme alla convenienza dell’offerta stessa.

I gestori virtuali sono una soluzione che in passato veniva raramente percorsa, ma adesso lo scenario sembra totalmente cambiato. Tra i più in auge ci sarebbe il nome di Kena Mobile, il tutto grazie alla sua grande esperienza, maturata esponenzialmente nel tempo ma soprattutto grazie alla grande affidabilità che gli concede il marchio TIM, su cui Kena poggia la sua rete. Le promozioni di questo gestore sono vantaggiose per diverse motivazioni, ma uno in particolare è quella della convenienza del prezzo finale.

Kena Mobile: le promozioni migliori costano pochissimo e battono a mani basse la concorrenza di Iliad

Il grande merito di Kena Mobile è quello di offrire promozioni che durano per sempre e con lo stesso prezzo. Zero rimodulazioni, zero sorprese e zero cambi in futuro, questo è quanto garantisce l’azienda a chiunque sottoscriva una delle sue promo mobili.

Stando a quanto riportato, la prima promozione utile sarebbe quella da 5,99 € al mese, la quale include minuti senza limiti verso tutti con 500 SMS.ci sono però anche 100 giga alla velocità del 4G.

Dammi sottovalutare l’altra versione, quella da 150 giga che costa 7,99 € al mese.