Google ha mostrato il tanto atteso orologio Pixel all’I/O ’22. E, come precedentemente annunciato, Google presenterà il suo primo smartwatch in assoluto con gli smartphone Pixel 7 il 6 ottobre all’evento ‘Made by Google’. Prima del lancio, è emerso un nuovo rapporto che descrive in dettaglio i prezzi e le opzioni di colore per l’imminente Pixel Watch. Ecco le specifiche.

Pricebaba ha riferito che Google Pixel Watch sarà disponibile in tre colorazioni: Chalk, Charcoal e Obsidian, citando l’informatore Sudhanshu Ambhore. Inoltre, la versione Wi-Fi del dispositivo indossabile dovrebbe costare tra 250 e 350 euro in Europa. Nel subcontinente indiano, potremmo aspettarci che l’orologio Pixel sia più conveniente.

Google Pixel Watch si prepara al debutto

Per chi non lo sapesse, l’orologio Pixel sarà molto probabilmente disponibile in tre versioni. Un modello può supportare solo la connettività Wi-Fi e Bluetooth, mentre le altre due varianti possono anche abilitare la connettività LTE. In termini di specifiche, Google Pixel Watch molto probabilmente includerà uno schermo OLED. Potrebbe funzionare su un precedente chipset Exynos 9110 con 1,5 GB o 2 GB di RAM. Secondo alcune indiscrezioni, la CPU dell’orologio sarà affiancata da un altro processore per condividere i calcoli. Avrà anche 32 GB di memoria nativa e eseguirà WearOS.

È probabile che l’Assistente Google e le app Google come Maps siano supportate da Pixel Watch. L’orologio Pixel dovrebbe durare solo un giorno con una singola batteria. Questo può variare se AOD è abilitato o se è abilitato il monitoraggio del sonno. Si dice anche che l’orologio si ricarichi completamente in 110 minuti, il che è piuttosto lento rispetto ad altri orologi del segmento.