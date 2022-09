Presto avrai un’altra opzione per giocare a Elden Ring, uno dei giochi più discussi dell’ultimo anno. Questa settimana, Steamforged Games ha annunciato che trasformerà il gioco di ruolo Elden Ring in un gioco da tavolo. ‘I fan dovrebbero aspettarsi un mondo da tavolo oscuro e riccamente realizzato di mistero e pericolo, con battaglie avvincenti ed esplorazioni gratificanti’, ha affermato Mat Hart, uno dei co-fondatori dell’azienda.

A questo punto dello sviluppo del progetto non ci sono molte informazioni disponibili, ma Steamforged ha promesso un sistema di combattimento che non utilizzerà i dadi. Inoltre, tu e un massimo di altri tre amici potrete partecipare al gioco insieme, oppure potrete giocarci da soli, se lo desiderate.

Elden Ring: The Board Game non è ancora sul mercato

Come la versione di Steamforged di Dark Souls e Horizon Zero Dawn, Elden Ring: The Board Game arriverà con una manciata di miniature. Venerdì, lo sviluppatore ha rilasciato un rendering di uno di loro, dimostrando come apparirà Margit, uno dei boss all’inizio del gioco in Elden Ring, quando sarà ridotto a dimensioni microscopiche. Anche se è molto più piccolo della sua controparte nel videogioco, questa interpretazione riesce comunque a proiettare un aspetto terrificante. Quando Steamforged alla fine lancerà il gioco su Kickstarter in una data futura, rilascerà ulteriori informazioni sul progetto.

Nel frattempo, i giocatori da tutto il mondo attendono con impazienza alcune novità per Elden Ring. Tra le più attese, c’è molta trepidazione per l’annuncio del primo DLC del gioco anche se al momento non c’è una data precisa e non sappiamo quando la società rivelerà le novità che ha in serbo per il titolo.