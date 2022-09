Euronics si ricorda di tutti i consumatori che da tempo stavano aspettando il momento giusto per acquistare i nuovi prodotti, lanciando a tutti gli effetti una delle migliori campagne promozionali del periodo, con la quale riuscire ad accedere a tanta qualità, senza dover investire cifre troppo elevate.

Il risparmio è assolutamente dietro l’angolo per la maggior parte dei consumatori, sebbene comunque il vincolo più importante riguardi a tutti gli effetti l’accessibilità al volantino stesso. E’ bene ricordare, infatti, che gli acquisti potranno essere completati solo nei negozi predefiniti, o meglio di proprietà del socio Euronics Nova, il quale ha effettivamente lanciato la campagna promozionale.

Euronics: le offerte sono inarrestabili, ecco tutti gli sconti

Con lo splendido volantino di casa Euronics, gli utenti si ritrovano a tutti gli effetti a spendere cifre bassissime sull’acquisto di prodotti di ottimo livello, come ad esempio l’incredibile Samsung galaxy S22, il cui prezzo di listino si aggira attorno ai 699 euro, una cifra di tutto rispetto per un prodotto che comunque è pronto per fare la differenza nel mercato.

Sempre restando in seno al mondo di Samsung, segnaliamo comunque la presenza di Galaxy S21, il top di gamma dello scorso anno, acquistabile ad un prezzo che non supera i 599 euro.

Non mancano ovviamente tantissimi altri prodotti da non perdere assolutamente di vista, perfetti per riuscire comunque a coprire anche le fasce di prezzo più basse ed economiche. I dettagli sono raccolti online sul sito.