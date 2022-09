Conad racchiude in una interessantissima campagna promozionale, tutto ciò che di buono stavamo aspettando nel periodo corrente, ovvero la possibilità di accedere ad una importante selezione di prodotti, a prezzi decisamente più bassi e concorrenziali.

Il volantino resta perfettamente allineato con le migliori offerte del periodo, ed inoltre la possibilità di accedere ad una importante selezione di prodotti complessivamente di buon livello, i quali possono tranquillamente essere acquistati in negozio, ma purtroppo non online sul sito ufficiale.

Conad: quali sono i prezzi del volantino

Le offerte del volantino Conad sono assolutamente inarrivabili, proprio in questi giorni gli utenti si sono sentiti liberi di accedere ad una buonissima selezione di prodotti relativamente economici, a partire ad esempio dal televisore LG, il cui prezzo di 399 euro appare sin da subito come il giusto compromesso, ricordando essere una smart TV, la quale permette l’installazione delle applicazioni.

Rientrando tuttavia nel mondo degli elettrodomestici, la scelta potrebbe poi ricadere sulla planetaria Ariete, disponibile a non più di 139 euro, oppure anche il forno per pizza di G3 Ferrari, il cui prezzo è di 89 euro, oppure il frullatore ad immersione di Moulinex, acquistabile con un esborso di 39 euro.

Questo e moltissimo altro ancora vi attende nel periodo da Conad, per tutti i dettagli del volantino non dovete fare altro che collegarvi al sito ufficiale dell’azienda, dove potrete trovare tutte le informazioni del caso per spendere sempre meno.