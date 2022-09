Con i vari annunci effettuati da Ubisoft sul futuro del franchise di Assassin’s Creed, la passione per il mondo degli Assassini e dei Templari è tornata prepotente. I giocatori sono in trepidante attesa del debutto del nuovo capitolo intitolato Mirage, ma nel frattempo possono consolarsi giocando ad Origins.

Infatti, Assassin’s Creed Origins è disponibile gratuitamente per tutti gli utenti PC. Il gioco è riscattabile senza alcun costo aggiuntivo e sarà associato al proprio account Ubisoft attraverso la piattaforma Ubisoft Connect.

In questo modo, una volta riscattato rimarrà vostro per sempre. La versione gratuita è la Standard Edition e non sono inclusi i numerosi DLC usciti nel corso del tempo. I giocatori si troveranno immersi nell’affascinante Antico Egitto e potranno scoprire le vicende che hanno portato alla nascita della Confraternita degli Assassini.

Per riscattare il gioco basterà essere in possesso di un account Amazon Prime. Bisognerà recarsi nella pagina dedicata a Prime Gaming entro la fine del mese e riscattare il gioco. Per giocare c’è anche bisogno di un account Ubisoft e del launcher Ubisoft Connect per PC.

Ma non è tutto, gli abbonati ad Amazon Prime Gaming potranno riscattare gratuitamente, oltre ad Assassin’s Creed Origins, anche Football Manager 2022, La Terra di Mezzo – L’Ombra di Mordor, Castle one The Coast, The Dig, Defend the Rook, Word of The Law: The Death Mask Collector’s Edition e infine We. The Revolution.

Il nostro consiglio è quello di affrettarsi a riscattare il gioco per poter esplorare l’Antico Egitto in un modo del tutto inedito, in attesa dell’arrivo del nuovo capitolo di Assassin’s Creed.