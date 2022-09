Nello stupore generale, sono trapelati in rete tantissimi video riguardanti GTA 6. Il gioco è attualmente in fase di sviluppo presso gli studi di Rockstar Games e, fino ad ora, non ci sono mai state conferme ufficiali in merito da parte della software house.

Tuttavia, i numerosi video emersi sembrano proprio provenire da Grand Theft Auto 6. Le immagini mostrano svariati gameplay e sono chiaramente relativi ad una versione di test. Infatti, tutte le azioni mostrate a schermo sono impreziosite da informazioni per gli sviluppatori.

I primi video sono comparsi su GTAForum, la community più grande dedicata al mondo di Grand Theft Auto. Data l’importanza della fuga di notizie, su YouTube si stanno moltiplicando i canali che stanno postando i video gameplay di GTA 6.

Un nuovo imponente leak ha fatto emergere tantissimi video gameplay di GTA 6 che si mostra nella versione di test dedicata agli sviluppatori

Non sappiamo per quanto tempo questi video resteranno online in quanto Rockstar Games potrebbe chiederne la rimozione molto presto. Tuttavia, ormai il leak è trapelato e difficilmente sarà possibile mettere a tacere i mormorii successivi.

Guardando i filmati si vedono la dinamica delle rapine e delle sparatorie. Inoltre, è possibile seguire alcune conversazioni già doppiate. Tutte le linee di codice che è possibile vedere sono informazioni di debug per gli sviluppatori che confermano il corretto funzionamento del gioco.

Se si dovessero rivelare video effettivamente appartenenti a GTA 6, viene confermata la presenza di una protagonista donna. Per quanto riguarda la location invece, non ci sono ancora dettagli. La fonte dei leak non è al momento confermata, ma potrebbe essere il risultato di un attacco hacker ai danni di Rockstar Games.