Lidl sale di livello con la più recente campagna promozionale del periodo, la quale integra al proprio interno alcuni dei migliori sconti, tra cui ad esempio troviamo la possibilità di approfittare di prezzi bassissimi applicati sulla tecnologia generale.

Tutte le riduzioni, che troverete descritte poco sotto, sono da considerarsi valide solamente nei negozi fisici, dovete infatti ricordare che gli acquisti non possono essere completati online sul sito ufficiale, come al solito nel momento in cui parliamo di Lidl stessa. I prezzi comprendono, inoltre, la garanzia di 24 mesi, perfetta per coprire tutti i singoli difetti di fabbrica.

Lidl: le offerte che nessuno si aspettava di vedere a Settembre

Con Lidl non si scherza, proprio in questi giorni di metà mese, infatti, gli utenti possono effettivamente approfittare di una incredibile campagna promozionale, che li vede accedere ad una importante selezione di prodotti per la casa, disponibili a prezzi decisamente più bassi del normale.

I più interessanti sono effettivamente legati ad una selezione di dispositivi di casa Termozeta, acquistabili ad un prezzo finale che non supera i 14,99 euro, e con i quali comunque godere di prestazioni più che adeguate alla situazione. Salendo leggermente nella spesa incrociamo la toastiera, in vendita a 24,99 euro, per finire con la friggitrice ad aria calda, il cui prezzo di 99 euro rappresenta a tutti gli effetti un must have per la maggior parte di noi.

Tutti gli sconti del volantino sono raccolti sul sito ufficiale.