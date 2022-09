Netflix: le serie tv da vedere in famiglia durante il weekend

Su Netflix c’è spazio per tutti, dai più piccoli ai più grandi. Per questo, se non sapete cosa guardare in tv con la vostra famiglia, ricordiamo che la piattaforma dello streaming ha da poco lanciato delle serie tv che fanno al caso vostro.

Netflix: le tre serie del mese adatte ad ogni età

Santo

Iniziamo in bellezza catapultandoci nel clou di Netflix. Settembre lascia spazio alla fantasia, dando libero sfogo ai migliori registi. Tra i nuovi arrivi del mese c’è Santo (in uscita oggi), serie crime thriller ricca d’azione e colpi di scena. La storia ruota attorno a Santo, il narcotrafficante “senza volto” più ricercato al mondo. Il suo caso viene seguito da due agenti della polizia: Cardona (Bruno Gagliasso) e Millán (Raúl Arévalo). Riusciranno a risolvere il caso e sopravvivere? Di certo dovranno imparare ad andare d’accordo.

Heartbreak High

In questo caso siamo davanti ad un reboot della serie cult australiana degli anni ’90 uscito esattamente due giorni fa.

Al centro c’è la prestigiosa Hartley High, sconvolta dalla comparsa inaspettata di un murale “intimo”. Tra i primi accusati vi è Amerie, la quale si ritrova ad essere messa da parte dai compagni, mentre la scuola la costringe a partecipare a un programma di alfabetizzazione sessuale. Per fortuna ci sono Quinni e Darren, due nuovi amici nonché sostenitori della ragazza.

Wanna

Concludiamo con una docu-serie su Wanna Marchi. Diversamente dalle altre due, la nuova uscita Netflix si rivolge ad un pubblico ben più adulto ed uscirà il 21 settembre in tutti i Paesi. Nota per gli show in cui proponeva creme dimagranti miracolose, Wanna si ritrova ad essere ricchissima assieme a sua figlia, finendo in preda alla disperazione e al riscatto negli anni ‘90. Le due decidono così di iniziare a vendere amuleti e numeri benedetti insieme al Maestro di vita Do Nascimento. Il racconto sulla truffa televisiva più incredibile di tutti i tempi sarà presto su Netflix.