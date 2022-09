Se sei un utente iPhone, probabilmente ti sei abituato al dolore di dover sempre aprire il Centro di controllo e scorrere verso il basso per vedere quanta batteria rimane sul tuo dispositivo. Questa è stata una nota dolente dal rilascio dell’iPhone X nel novembre 2017.

All’epoca, l’introduzione del notch avrebbe reso impossibile per Apple trovare un modo migliore per visualizzare le percentuali della batteria. Fortunatamente, dopo cinque anni, l’azienda di Cupertino ha finalmente trovato il modo di affrontare le preoccupazioni degli utenti di iPhone.

Apple sta per rilasciare una ‘nuova’ funzione

Con iOS 16, gli utenti potranno vedere la percentuale della batteria con una semplice occhiata. Nonostante il fatto che l’esecuzione lasci molto a desiderare, è una soluzione funzionale. Per abilitare questa funzionalità rivoluzionaria, gli utenti devono semplicemente andare su Impostazioni > Batteria e abilitare Percentuale batteria.

Per qualche motivo, iPhone XR, iPhone 11, iPhone 12 mini e iPhone 13 mini non riceveranno la funzione ‘percentuale batteria’. Apple ha incluso un piccolo asterisco nel proprio documento di supporto ufficiale che indica la percentuale di durata della batteria per indicare questo piccolo avviso. Apple non ha fornito alcuna spiegazione sul motivo per cui questi modelli specifici non trarranno vantaggio dalla nuova funzionalità.

Con la tacca in atto, i futuri iPhone molto probabilmente saranno in grado di vedere le percentuali della batteria senza problemi. Tuttavia, il fatto che un nuovo iPhone rilasciato nel 2021 non sia in grado di acquisire una nuova funzionalità è ‘divertente’.