Il leaker Digital Chat Station ha pubblicato un messaggio su un possibile telefono più piccolo, affermando che Google aveva ‘perfezionato un gadget per il piccolo schermo’ in fase di sviluppo. Le informazioni sono limitate, ma il dispositivo dovrebbe avere una tipica fotocamera frontale perforata al centro del display. Data la recente tendenza degli smartphone Pixel, sembra probabile che sarà alimentato dal chipset Tensor di Google per prestazioni premium.

Quando si tratta dell’ultimo ‘telefono minuscolo’ di Google, il Pixel 6a, il telefono ha un display da 6,1 pollici. Dato che si tratta di una fuga di notizie con informazioni limitate, è meglio procedere con la massima cautela. Un telefono più piccolo richiederebbe ulteriori riduzioni di componenti come le dimensioni della batteria. Il Pixel 6a ha una batteria da 4.410 mAh, che è inferiore a quella di alcuni dei migliori telefoni Android economici, come il Galaxy A52 5G. Nel frattempo, il più grande Pixel 6 Pro ha una batteria da 5.003 mAh. Un telefono ancora più piccolo dello schermo da 6,1 pollici del 6a lo porterebbe molto probabilmente a ridursi ulteriormente.

Google rilascerà Pixel 7 ad ottobre

Per non parlare del fatto che le vendite di telefoni ‘piccole’ non sono esattamente vivaci, con Apple che quest’anno ha saltato completamente l’iPhone 14 Mini. Digital Chat Station rileva inoltre che, mentre i telefoni minuscoli sono popolari in altri paesi, ‘le vendite interne sono inferiori al previsto’.

Nel frattempo, la serie Pixel 7, che sarà annunciata all’evento MadeByGoogle di ottobre, è nel nostro immediato futuro. Secondo il primo video pratico di Pixel 7, il Pixel 7 di base è leggermente più corto del Pixel 6 e ha cornici più piccole. Guardando il Pixel 7 Pro, sembrava essere molto identico al 6 Pro, tuttavia il 7 Pro era leggermente più piccolo e più largo.

Il display da 6,1 pollici del Pixel 6a sembra aver già raggiunto un punto debole quando si tratta di telefoni compatti, eguagliando le dimensioni di molti telefoni di punta annunciati quest’anno, con la serie Pixel 7 che sembra disegnare le cose con un semplice tocco in termini di altezza. Può adattarsi più facilmente al palmo di una mano per il funzionamento con una sola mano, pur essendo abbastanza grande per il consumo di contenuti.