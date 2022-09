Amazon Kindle (2019) è sul mercato da più di tre anni, ma il colosso della tecnologia ha finalmente deciso di aggiornare la sua gamma di ereader entry-level con l’uscita del Kindle (2022). Questo nuovo ereader, che è stato presentato insieme a un’edizione Kids’ Edition, si trova sotto il Kindle Paperwhite del 2021, così come la serie Kindle Oasis, che non ha ricevuto un aggiornamento dal 2019. I Kindle entry-level sono le alternative a basso costo per coloro che non richiedono tutti i campanelli e i fischietti delle alternative premium.

Amazon Kindle 2022 presenta cinque miglioramenti significativi rispetto al suo predecessore, tre dei quali sono abbastanza utili. La prima di queste è una porta USB-C, che sostituisce la porta micro-USB dei dispositivi precedenti e questa porta è più veloce per l’alimentazione e il trasferimento dei dati. Ciò significa che il nuovo Kindle si caricherà più velocemente del suo predecessore e, se utilizzi i cavi per collegare l’ereader al computer, anche gli ebook verranno trasferiti più velocemente.

Amazon ha aggiunto i nuovi Kindle allo shop

La capacità della batteria è strettamente correlata a una ricarica più rapida, poiché Amazon ha aumentato la durata prevista della batteria su questo nuovo Kindle. Ora, sembra durare per sei settimane – per confronto, il modello della generazione precedente ti forniva circa due settimane di lettura per un’ora al giorno, quindi questo è un aumento significativo.

La terza novità è nello spazio di archiviazione, dove Amazon fornisce il doppio della capacità: la configurazione di base è ora di 16 GB, rispetto agli 8 GB dell’edizione precedente. Questo ti darà più spazio per libri, fumetti e periodici e crediamo che la maggior parte dei lettori troverà 16 GB più che adeguati.