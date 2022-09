YouTube, la rete di social media di Google per la condivisione di video, ha implementato silenziosamente un nuovo stile di annunci che sarà pubblicato a settembre 2022. Gli utenti di YouTube che non hanno un abbonamento a YouTube Premium ora vedranno fino a 5 spot pubblicitari prima dell’inizio del video.

Diversi utenti di YouTube Free hanno iniziato a lamentarsi su Twitter e Reddit di ricevere 5 pubblicità invece di 2 prima di poter guardare il loro video di YouTube, causando dissenso e malcontento tra gli spettatori.

YouTube ha fornito una risposta ufficiale su Twitter

Per quanto riguarda l’evento, YouTube ha fornito una risposta ufficiale su Twitter riconoscendo la situazione e affermando che i nuovi fenobmeni di 5 annunci potrebbero verificarsi agli spettatori di YouTube con il tipo specifico di formato dell’annuncio dell’azienda noto come pubblicità paraurti. Questi annunci pubblicitari paraurti, come definiti da YouTube, sono annunci pubblicitari in formato breve sulla piattaforma che durano in genere 6 secondi e, sfortunatamente, non possono essere ignorati.

Poiché non tutti gli utenti di YouTube Free stanno attualmente riscontrando il problema ‘5 annunci prima dell’inizio del tuo video’, sembra che YouTube stia attualmente testando le acque tra un gruppo ristretto di utenti di YouTube Free. La maggior parte degli utenti di YouTube Free ora riceve solo fino a due spot pubblicitari prima dell’inizio del video, tuttavia non è noto se la modifica del ‘formato di 5 annunci’ verrà presto distribuita a tutti gli utenti di YouTube Free.

Infine, YouTube ricorda agli spettatori che se hanno commenti sulle norme pubblicitarie di YouTube, possono sempre segnalarlo direttamente all’azienda tramite l’opzione ‘Invia feedback’ sulla piattaforma di condivisione video dell’azienda.