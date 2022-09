TikTok sta testando una nuova funzione di ricerca, sollevando dubbi sulla sua fattibilità come motore di ricerca. Ma è interessante notare che molte persone lo usano già come uno.

Secondo uno screenshot condiviso su Twitter, TikTok sta iniziando a mostrare i termini di ricerca suggeriti durante la visualizzazione della sezione dei commenti di un video.

Dietro Google quest’anno, Cloudflare ha classificato Facebook, Microsoft, Apple, Amazon, Netflix, YouTube, Twitter e WhatsApp, in quest’ordine.

Oltre ad essere stato incoronato il dominio più popolare da Cloudflare, TikTok ha anche superato Facebook come sito di social media più popolare.

“In quello che è stato il secondo anno della pandemia, i domini dei social media sono rimasti in cima alla nostra classifica“, ha scritto Cloudflare nel suo blog. “Le nove principali applicazioni di social media erano tutte nella nostra top 100 lista dei domini globali più popolari, ma ultimamente possiamo vedere che TikTok ha scaraventato Facebook giù dal trono diventando uno dei domini più popolari nella nostra classifica”.

Perché le persone usano TikTok come motore di ricerca?

Il crescente utilizzo di TikTok come motore di ricerca deriva da diversi fattori:

Tempi di attenzione brevi

Risultati Google insoddisfacenti

Stili di apprendimento visivo

‘Siamo diventati pigri. Vogliamo elementi visivi“, si legge in una delle risposte in una discussione su twitter, a dimostrazione di come i brevi intervalli di attenzione contribuiscano alla popolarità della ricerca su TikTok.

Un altro motivo per cui le persone cercano informazioni nei motori di ricerca non tradizionali come TikTok è che non sono soddisfatte dei risultati di Google.