L’annuncio che Activision sta lavorando a un gioco mobile di alta qualità che si svolgerà nell’universo di Call of Duty è stata una bella sorpresa per i fedeli seguaci del marchio Call of Duty questa settimana. Nonostante ciò, l’annuncio di Call of Duty: Warzone Mobile è stato gradito a chi è interessato al gioco.

Dopo l’uscita di un gioco mobile di grande successo basato sul franchise Call of Duty nel 2019, che ha incassato più di 1,5 miliardi di dollari, Activision sta tentando di compensare le pessime vendite del gioco Call of Duty rilasciato l’anno precedente rilasciando un altro titolo mobile . Questo viene fatto per capitalizzare il successo del gioco per cellulare di grande successo basato sul franchise di Call of Duty che è stato rilasciato nel 2019.

Call of Duty: Warzone Mobile è stato già presentato

Call of Duty: Warzone Mobile è stato presentato al pubblico per la prima volta questa settimana, mentre i fatti relativi al gioco sono ancora tenuti segreti in questo momento. Anche se è prevedibile il ritorno della modalità battle royale che ha reso Call of Duty: Mobile un così grande successo, i giocatori sono probabilmente curiosi di conoscere i tipi di mappe e classi che saranno giocabili, nonché di come Activision intenda fare soldi con il gioco. Nonostante ciò, i giocatori sono probabilmente curiosi di sapere come Activision intende fare soldi con il gioco (aka Battle Pass).

Anche se questi dettagli molto importanti non sono stati ancora pubblicati, Activision ha confermato che il 15 settembre non solo le informazioni che i fan stanno aspettando, ma verranno divulgati anche maggiori dettagli. Questo nonostante il fatto che questi dettagli particolari non siano stati ancora divulgati. Nel frattempo, abbiamo un piccolo teaser clip da valutare; quindi, assicurati di rimanere sintonizzato per informazioni future su questo argomento.