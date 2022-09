Microsoft sta dando un’altra prova al menu Impostazioni aggiornato e a una barra delle applicazioni ridisegnata su misura per i tablet nell’ultima versione di anteprima per Windows 11, attualmente in fase di sviluppo. Gli adattamenti alla barra delle applicazioni del tablet sono in lavorazione da un po’ di tempo, risalenti a febbraio 2022, ma sono stati recentemente scartati e rimandati al tavolo da disegno. La barra delle applicazioni ora avrà due modalità distinte, che vengono compresse e ingrandite, a partire dall’anteprima della build 25197.

Nella modalità compressa, la barra delle applicazioni sarà nascosta, fornendo agli utenti più spazio sullo schermo; tuttavia, le icone più critiche, come l’ora e la durata residua della batteria, verranno comunque visualizzate. In modalità espansa, la barra delle applicazioni visualizzerà tutti i suoi componenti, incluso il pulsante Start, nonché le varie applicazioni e widget. Scorrendo il dito verso l’alto o verso il basso nella parte inferiore dello schermo potrai scegliere tra le due diverse impostazioni disponibili.

Windows 11 si aggiorna

Microsoft rivela inoltre che la barra delle applicazioni sui laptop 2 in 1 ‘si convertirà automaticamente in questo modulo ottimizzato’ quando la tastiera è scollegata o ripiegata. Questo è qualcosa che può essere fatto manualmente o automaticamente. Nella build di anteprima, la nuova barra delle applicazioni funzionerà come quella normalmente visualizzata. Puoi verificare se hai accesso a questa funzione andando alla parte del menu Impostazioni intitolata ‘Comportamenti della barra delle applicazioni’.

Ci sarà un’impostazione che dice ‘Ottimizza la barra delle applicazioni per le interazioni touch quando questo dispositivo viene utilizzato come tablet’ e sarà disponibile come opzione. Microsoft intende continuare lo sviluppo sulla barra delle applicazioni semplificata nonostante ci siano alcuni nodi che devono essere risolti. Si sono verificati casi in cui i widget sono stati troncati e il passaggio alla nuova barra delle applicazioni richiedeva molto più tempo del previsto.