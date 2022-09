Vodafone senza pietà: 80% di sconto con le offerte da 100GB in 5G

Passerà il tempo, cambieranno tantissime cose ma a quanto pare le abitudini di vecchio stampo non muoiono mai. Gli utenti che decidono di cambiare gestore una volta lasciato Vodafone, sanno che prima o poi saranno ricontattati dal provider. Quest’ultimo infatti ha come obiettivo il recupero dei suoi vecchi clienti, quelli che magari non avevano creduto nel progetto.

Ora come ora ci sono tantissime soluzioni che potrebbero far tornare indietro più persone, anche quelle più scettiche in merito al fatto che Vodafone potesse abbassare i prezzi di vendita. Sono cambiate diverse cose, tra cui anche le quantità dei contenuti.Vodafone non si occupa più di fornire solo una qualità eccelsa per quanto riguarda la sua rete mobile ma anche tanti giga in più rispetto al passato. Inoltre i prezzi sono stati rimodulati, proprio per fornire a tutti un grande apporto per quanto riguarda la convenienza. Due offerte sono ora disponibili per coloro che vogliono sceglierle.

Vodafone abate la concorrenza con tre offerte invidiabili, ecco quali sono le più importanti di tutte

Sono due le soluzioni di cui Vodafone può fregiarsi soprattutto in quest’ultimo periodo, entrambe appartenenti a quella linea Special che tutti conoscono non solo per il nome ma anche per l’effettiva qualità.

La prima soluzione, ovvero la Special Giga 100, consente di avere ogni mese il meglio con minuti senza limiti verso tutte le numerazioni fisse e mobili, 1000 SMS disponibili e 70 giga di traffico dati al prezzo di 7,99 € al mese. Attivando il tutto con conto bancario, potrete avere inoltre un aumento di 30 giga in più.

Segue l’altra soluzione, in versione Digital Edition. Ci sono minuti ed SMS senza limiti con 100 giga al prezzo di 9,99 €.