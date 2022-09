Kena Mobile parte da 4,99 euro al mese: offerte piene di giga battono Iliad

Sono tantissimi i provider che occupa nel panorama della telefonia italiana e questo lo sanno tutti. L’imbarazzo della scelta la fa da padrone ultimamente, soprattutto quando un utente medio decide di cambiare il proprio gestore per problematiche che sopraggiungono.

Le realtà di minor livello sono diverse, ma quello che è cambiato rispetto al passato e la grande qualità. Prendiamo in esame ad esempio Kena Mobile, provider che si appoggia alla rete telefonica di TIM, il quale negli ultimi anni è cresciuto a dismisura. Nonostante si tratti di un provider appartenente ai gestori virtuali, la qualità è assicurata proprio per la partnership con uno dei colossi assoluti in questo mercato. Inoltre le sue offerte hanno una grande peculiarità, quella di non cambiare mai prezzo una volta sottoscritto. Ricordiamo inoltre che sono più bassi di Iliad, esatto stiamo parlando dei costi mensili. Si tratta di alcune offerte che non cambiano mai nel tempo offrendo qualità e quantità allo stesso momento.

Kena Mobile: queste sono le offerte che non potete saltare, eccole qui

Ci sono in questo momento due offerte da parte di, le quali sono riservate a clienti diversi. La prima offerta per tutti coloro che provengono da Iliad, PosteMobile, Lyca Mobile, Fastweb ed altri MVNO, mentre la seconda a coloro che abbandonano gestori come Iliad, PosteMobile ho. Mobile e altri MVNO.

La prima offerta costa 5,99 € al mese con minuti senza limiti verso tutti, 500 SMS e 100 giga in 4G.la seconda offerta varia per quanto riguarda i giga ed il prezzo. Ci sono infatti 150 giga in 4G con un costo mensile di 7,99 €.