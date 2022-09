Come accennato prima, i costi non sono proprio contenuti. Infatti, il tutto andrebbe a costare sui 4.000 euro, ma se valutiamo i tempi difficili in cui ci troviamo oggi, il risparmio a lungo termine potrebbe fare un’enorme differenza. Di fatti, questo pannello fotovoltaico portatile ci consente di auto produrre energia pulita per 10 anni di utilizzo.

Il Presidente della Società Meteorologica Italiana, Luca Mercalli, ha scritto sulla sua pagina Facebook: “Quando i prezzi dell’energia raddoppiano in poche settimane e si rischia il blackout, ha ancora senso fare i conti solo economici o non c’è un valore intrinseco più importante nella scelta di essere un po’ più autosufficienti? E poi c’è anche il risparmio di CO2 che salverà i vostri figli dalla crisi climatica, il che non ha prezzo”