Dopo che Snapchat ha introdotto una funzionalità simile a marzo, YouTube Music sta ora introducendo la possibilità di condividere brani e altri lavori (completi di copertine) su Instagram Stories. Questa funzione è in fase di sviluppo da un po’ di tempo e alcuni utenti potrebbero aver notato l’icona (un quadrato arrotondato) ma non sono stati in grado di accedervi quando hanno cercato di farlo l’anno scorso.

Ora è funzionante e la prima cosa che fai è scegliere un’opera e aprire l’opzione Condividi per quell’opera. Questa funzione è accessibile tramite la pagina degli album, le playlist che hai creato e la sezione In riproduzione dell’app.

Instagram Stories lancia il nuovo aggiornamento

Noterai un nuovo target di condivisione circolare di Instagram che differisce da quello realmente utilizzato dall’applicazione dopo che è stata installata. La porzione dell’icona che rappresenta la telecamera è stata ridotta, mentre il gradiente è stato ampliato.

Un tocco fa apparire l’interfaccia di Instagram Stories, con la copertina ben visibile al centro. Segue il nome della canzone, seguito dal nome dell’artista, dal tipo di musica e da un logo per il servizio di streaming musicale. Questa interfaccia utente è indistinguibile da quella di Snapchat, che è stata rilasciata per la prima volta per iOS alla fine del 2021.

Una volta pubblicato, puoi accedere a ‘Riproduci su YouTube Music’ toccando l’angolo in alto a sinistra dello schermo. Con il rilascio di oggi della versione 5.23.50 di YouTube Music per Android, il pulsante Storie di Instagram viene reso disponibile a un pubblico molto più ampio.

Questo potrebbe aiutare il servizio di streaming di Google ad aumentare la sua presenza sui social sulle reti e in realtà sarebbe dovuto arrivare molto prima di quanto non sia successo.