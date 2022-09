Il crescente portafoglio di giochi per dispositivi mobile di Netflix è iniziato in piccolo, ma l’azienda è determinata ad espanderlo. Lucky Luna, un platform a pixel a scorrimento verticale ispirato alla mitologia, è il primo gioco ad essere aggiunto al servizio Netflix Games di Netflix questo mese. È stato annunciato oggi al Mobile Showcase di Gamespot ed è un’aggiunta interessante a un elenco in espansione.

Ispirato alla tradizionale storia giapponese “The Tale of the Bamboo Cutter”, guiderai Luna attraverso molte trappole, ostacoli e paesaggi per scoprire i suoi precedenti segreti. Per sbloccare questi segreti è necessario raccogliere perle e indizi posizionati intorno ai paesaggi del gioco.

Lucky Luna è disponibile per il download

Le impostazioni di Lucky Luna ricordano giochi come Moonlighter. Una tavolozza di colori calmante ammorbidisce i pixel nitidi e la calda illuminazione ambientale che pervade ogni livello aggiunge mistero al gioco. La bella musica di Lucky Luna completa questo tema enigmatico. Si solleva e si gonfia in tutti i momenti giusti, anche quando stai salendo di livello, evocando sensazioni di avventura.

Tuttavia, musica e paesaggi non possono vendere un platform da soli. Alcuni dei migliori platform Android, come Dead Cells, si basano su meccaniche di movimento innovative, mentre le rivoluzionarie meccaniche di scorrimento di Lucky Luna offrono una prospettiva unica sulla mobilità del platformer. Invece di premere i pulsanti dello schermo, scorri per far funzionare Luna. È semplice da usare e produce giochi veloci ma fluidi. Tuttavia, a causa dei controlli insoliti, non è disponibile il supporto del controller.

A parte il racconto, Lucky Luna ha una modalità Endless. Il gioco colloca i giocatori in dungeon creati proceduralmente con una sola vita. Le classifiche giornaliere, mensili e di tutti i tempi sono disponibili per tutte le modalità, consentendo agli utenti di competere per il miglior tempo. Sebbene Lucky Luna non sia un enorme passo avanti per i platformer, è una solida aggiunta alla raccolta di Netflix che gli abbonati esistenti dovrebbero controllare. Tuttavia, è improbabile che sia il titolo che spingerà al successo il piano di gioco mobile di Netflix.