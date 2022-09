Kena Mobile folle: offerte da 5 euro contro Vodafone e Iliad, ci sono 100GB

Ogni gestore riesce a dare il suo contributo al mondo della telefonia, ponendo di fronte al pubblico una scelta ogni giorno. I marchi che si accavallano in questo fornitissimo ambito sono innumerevoli, proprio come le opportunità che ogni giorno possono essere colte al volo.

Stando a quanto riportato, i gestori virtuali sono riusciti ad acquisire tantissimi punti agli occhi del pubblico, il quale in passato tendeva ad evitare tale branca. Kena Mobile ad esempio è uno di quelli più presi in considerazione, non solo sul suo sito web, ma ancora di più all’interno dei centri commerciali dove sono sistematicamente presenti degli stand appositi. Il nostro gestore che si appoggia sulla rete telefonica di TIM, sta dando il meglio di sé soprattutto nell’ultimo periodo proponendo delle offerte ineguagliabili. Ovviamente la qualità è assicurata visto che il provider virtuale fa capo ad un vero colosso della telefonia.anche i contenuti non sono da meno, così come il prezzo finale che è il vero selling point di Kena.

Kena Mobile: ecco le migliori offerte ad oggi disponibili sul sito ufficiale

Prima di parlare delle offerte, bisogna ricordare che nessuna di queste sarà soggetta a rimodulazione. I prezzi saranno uguali per sempre.

Sono due le offerte che in questo momento il gestore offre sul proprio sito, quella da 4,99 € al mese con 1 giga di traffico dati in 4G, minuti senza limiti e 500 SMS.

La seconda offerta è di gran lunga più interessante dal momento che costa solo 7,99 € al mese. Include al suo interno 150 giga in 4G con minuti ed SMS senza limiti verso tutti.