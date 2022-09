Lo scorso mese di luglio Nissan ha presentato per il mercato giapponese la quarta generazione del suo SUV. Ora, però, l’azienda ha lanciato in veste ufficiale anche in Europa il nuovo Nissan X-Trail. Quest’ultimo sarà disponibile soltanto in versione ibrida e-POWER in quattro allestimenti differenti.

Nissan presenta ufficialmente anche in Europa il nuovo SUV Nissan X-Trail

Dopo il suo debutto ufficiale in Giappone, il nuovo SUV del noto marchio giapponese arriva ufficialmente anche per il mercato europeo. Nissan X-Trail sarà dunque disponibile in quattro allestimenti differenti (10 colorazioni e 5 combinazioni bicolore) e si potrà scegliere tra la versione a 5 posti e a 7 posti. Dal punto di vista estetico, troviamo un design più aggressivo rispetto al passato, con alcuni tratti tipici del marchio Nissan. È stata prestata molta cura all’aerodinamica del veicolo.

Anche all’interno ci sono alcune novità, soprattutto dal punto di vista tecnologico. Troviamo ad esempio un ampio display da 12.3 pollici di diagonale per il sistema di infotainment Nissan Connect e non manca la strumentazione digitale con un display sempre da 12.3 pollici e, a scelta, è possibile avere anche l’Head-Up Display.

Come accennato in apertura, il nuovo SUV Nissan sarà disponibile soltanto nella versione ibrida e-POWER. È presente un motore elettrico da 204 CV e 330 nm di coppia. Disponibile anche una versione con trazione integrale con tecnologia Nissan e-4ORCE con due motori elettrici.

Prezzi e disponibilità

Il nuovo Nissan X-Trail è già ordinabile anche in Italia ad un prezzo di partenza di 38.080 euro. La versione con trazione integrale con tecnologia e-4ORCE, invece, ha un prezzo di partenza di 42.600 euro.