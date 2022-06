L’azienda automobilistica giapponese Nissan ha deciso di portare anche in Italia la nuova tecnologia ibrida e-POWER, dopo che era stata un’esclusiva per il mercato giapponese. In Italia, in particolare, sono stati avviati gli ordini della nuova Nissan Qashqai e-POWER. I prezzi partono da 36.270 euro. Ecco qui di seguito i dettagli.

Nissan Qashqai e-POWER: partono gli ordini in Italia del nuovo crossover

Sono da poco partiti anche per il mercato italiano gli ordini del nuovo crossover di Nissan. Come già accennato, si tratta di Nissan Qashqai e-POWER. Il nuovo modello si contraddistingue per la presenza della nuova tecnologia ibrida dell’azienda, riservata fino ad ora per il solo mercato giapponese.

Per quanto riguarda le motorizzazioni, troviamo un motore elettrico da 190 CV (140 kW) con 330 Nm di coppia affiancato da un motore turbo benzina tre cilindri da 1,5 litri e 158 CV (118 kW). In particolare, è il motore termico che fornisce energia al motore elettrico che, a sua volta, fornisce la trazione alle ruote. La vettura è in grado di passare da 0 a 100 km/h in 7,9 secondi, mentre la velocità massima è di 170 km/h.

Nissan ha rivelato la disponibilità di cinque allestimenti differenti per il suo nuovo crossover. Il primo è l’allestimento Acenta e viene proposto ad un prezzo di partenza di 36.270 euro. Il secondo è l’allestimento Business, con un prezzo di 36.800 euro. Il terzo allestimento è N-Connecta, con un prezzo di 39.230 euro. Il quarto allestimento è Tekna ed ha un prezzo di 41.720 euro. Il quinto e ultimo allestimento è Tekna+ ed ha un prezzo di 45.020 euro.