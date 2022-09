L’operatore Tim da alcuni mesi ha inserito un nuovo tassello alla sua collaborazione con la piattaforma di pagamenti Satispay. Quest’ultima offre un bonus di benvenuto ad alcuni utenti.

Più specificatamente, il bonus di benvenuto spetta a tutti gli utenti che acquistano un dispositivo Android con Tim e si iscrivono per la prima volta a Satispay. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Tim e Satispay lanciano una nuova iniziativa

Satispay è un sistema di pagamento che permette di associare l’IBAN di un proprio conto corrente e impostare la somma prepagata di cui si vuole disporre ogni settimana, in modo tale da controllare e monitorare le spese. Nell’ambito della collaborazione con l’operatore, a partire dal mese di Giugno 2022 è stato creato per i device Android a listino TIM un flyer promozionale che il cliente trova nella confezione al momento dell’acquisto del prodotto.

Sul flyer viene riportata la seguente dicitura: “Paga Smart, iscriviti a Satispay. Con l’App Satispay, iscrivendoti con il codice TIMDEVICE, riceverai un BONUS di benvenuto da 15 euro da utilizzare per i tuoi pagamenti”. Inoltre, nella card è presente anche un QR Code che riporta alla pagina informativa dell’iniziativa per i clienti TIM.

L’iniziativa di Satispay denominata “Welcome Bonus TIM Device” è quindi valida per i clienti TIM che acquistano tramite l’operatore un dispositivo Android, in cui sarà presente la card promozionale. In questo caso, per chi acquista un device Android con l’operatore, il codice fornito da TIM per ricevere il bonus di benvenuto su Satispay è TIMDEVICE. Vi invitiamo comunque a visitare il sito ufficiale dell’operatore per scoprire maggiori dettagli.