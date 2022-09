Sono ormai iniziate le riprese della terza stagione di Bridgerton, la ormai nota serie tv Netflix prodotta da Shondaland. Durante la prima stagione abbiamo assistito alla storia amorosa tra Daphne Bridgerton e il Duca di Hastings Simon Busset, mentre durante la seconda stagione abbiamo vissuto le vicende amorose del fratello Anthony Bridgerton in cerca della sua viscontessa, Kate Sharma. La prossima stagione, come sappiamo, vedrà invece come protagonista Penelope Federington (nota anche come Lady Whistledown) e Colin Bridgerton. Ci saranno tanti volti nuovi nella terza stagione, ma ci saranno anche degli addii.

Bridgerton 3 su Netflix: ecco i nuovi personaggi e chi abbandonerà la serie

È in produzione la terza stagione della serie tv Bridgerton e sappiamo che ora si incontrerà sulle vicende amorose di Penelope Federington (interpretata da Nicola Coughlan) e di Colin Bridgerton (interpretato da Luke Newton). La prossima stagione vedrà arrivare nuovi personaggi interessanti che andranno dunque ad arricchire la trama della serie.

Tra questi, ci saranno almeno tre nuovi attori maschili. Il primo sarà Sam Phillips, il quale entrerà nel cast ed interpreterà il ruolo di Lord Debling. Ci sarà poi l’attore Daniel Francis, che interpreterà Marcus Anderson. L’ultima new entry sarà l’attore James Phoon nei panni di Harry Dankwoork. Si tratta di volti già noti nello spettacolo. Phoon, ad esempio, ha recitato in film come Harry Potter, mentre Phillips e Francis hanno recitato rispettivamente in The Crown e Once Upon a Time.

Oltre ai nuovi arrivi, la terza stagione di Bridgerton dovrà dire però addio anche ad altri personaggi. Tra questi, sembra essere confermato l’addio dell’attrice Charithra Chandran, ovvero l’interprete del personaggio di Edwina Sharma. Rimane poi in dubbio la presenza o meno del personaggio di Daphne Bridgerton, interpretato dall’attrice Phoebe Dynevor.