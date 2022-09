I prodotti ritirati possono causare non pochi problemi o grattacapi agli utenti, per questo motivo sempre più spesso il Ministero della Salute emette dei richiami, onde evitare che si possa incappare in problematiche di qualsiasi tipo.

Come al solito, se in possesso di uno dei prodotti coinvolti, raccomandiamo caldamente di provvedere alla riconsegna dello stesso presso il punto vendita in cui è stato effettivamente completato, in cambio l’azienda provvederà ad emettere un rimborso di pari valore, o più semplicemente consegnerà un prodotto sostitutivo, non appartenente al lotto coinvolto.

Prodotti ritirati: ecco quali sono gli alimenti da evitare

Nel momento attuale sono precisamente due i prodotti effettivamente richiamati dal Ministero, sono entrambi commercializzati da Conad, e riguardano wurstel e tiramisù al caffè.

Nel primo caso il lotto in scadenza il 20/10/2022, prodotto dall’azienda Grandi Salumifici Italiani, nella confezione da 2 x 250 grammi di wurstel puro suino. Il prodotto è stato richiamato a causa della presenza di possibili frammenti di plastica al suo interno.

Per quanto riguarda invece il tiramisù al caffè, la marca Bontà Divina, nella confezione da 85 grammi, si tratta del lotto che prevede la scadenza l’8 settembre 2022. La motivazione del richiamo resta sempre la stessa, parliamo di non conformità, corrispondente alla presenza in questo caso di frammenti di vetro.

La stessa Conad raccomanda di riconsegnare i prodotti quanto prima, onde evitare problemi o danni alla salute dell’utilizzatore finale. Per maggiori informazioni fate riferimento al negozio più vicino alla vostra residenza.