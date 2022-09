Conad prova a ritagliarsi un grande spazio nel cuore degli utenti italiani, con il lancio di un volantino veramente molto speciale, arricchito da prezzi bassi e convenienti con i quali è molto semplice pensare di spendere meno del previsto.

Il volantino, lo ricordiamo, non presenta limitazioni di alcun tipo, ciò sta a significare che gli acquisti possono essere completati praticamente ovunque in Italia, senza importanti differenze territoriali, ovvero gli acquisti possono essere completati dove si vuole, senza vincoli. L’unico accenno riguarda il sito ufficiale, il quale impone prezzi differenti, e l’impossibilità di affidarsi alla tecnologia.

Scoprite con noi le nuove offerte Amazon, e ricevete anche tanti codici sconto gratis, iscrivendovi subito a questo indirizzo.

Conad inarrestabile: ecco i nuovi sconti da non perdere

Con il volantino Conad il risparmio è assicurato, sono davvero molto interessanti gli sconti lanciati dall’azienda per cercare di convincere gli utenti all’acquisto. Il focus non è mirato verso la cucina o gli elettrodomestici, come accade invece altrove, ma viene riversata l’attenzione sull’elettronica generale.

Il prezzo più basso in assoluto è attivato sulla confezione di pile stilo AA o AAA, acquistabili a soli 3,99 euro, nella variante da 10 unità. Coloro che invece sono alla ricerca di un prodotto per la propria autovettura, potranno decidere di optare per la batteria per auto, marcata ExtraPower, attualmente in vendita a partire da 39 euro, per la variante da 45Ah. Il modello più costoso della selezione, invece, non è altro che da 80Ah, ed ha un prezzo finale di 74 euro, tutti acquistabili nei punti vendita Conad in Italia.