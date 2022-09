Eurospin prova in tutti i modi a distogliere l’attenzione degli utenti dalle dirette concorrenti del mercato, con il lancio di una campagna promozionale veramente unica nel proprio genere, ed assolutamente in grado di convincere con prezzi effettivamente alla portata di tutti.

Gli acquisti, come sempre accade quando parliamo di Eurospin, devono necessariamente essere completati in ogni negozio, ciò sta a significare che è strettamente necessario recarsi personalmente presso il punto vendita di riferimento, per riuscire ad approfittare degli ottimi prezzi bassi ideati dall’azienda stessa, senza differenze territoriali di alcun tipo.

Eurospin: solo oggi tutti i prodotti sono quasi gratis

Con il volantino Eurospin gli utenti si ritrovano a fronteggiare una campagna promozionale di rispetto assoluto, all’interno della quale si possono scovare incredibili prezzi bassi a disposizione di tutti. Il prodotto maggiormente interessante della selezione non poteva che essere la bellissima gelatiera Ariete, oggi acquistabile con un esborso definitivo di soli 39 euro, un prezzo di rispetto assoluto.

Al secondo posto della speciale classifica non poteva mancare il robot da cucina, un prodotto molto simile al Bimby per intenderci, acquistabile con un esborso finale pari a soli 199 euro. In ultimo sottolineiamo la presenza di un buonissimo congelatore a pozzetto, disponibile all’acquisto a 189 euro, una cifra anche in questo caso complessivamente economica che può aiutare i consumatori nelle faccende di casa, senza spendere poi così tanto. Il volantino è questo e molto altro ancora, i dettagli sul sito ufficiale.