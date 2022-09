Quanto ancora dobbiamo aspettare prima che BMW riveli il restyling della X5? Abbiamo individuato per la prima volta dei prototipi mimetizzati più di un anno fa e questo nuovo video spia proveniente dal circuito del Nürburgring rivela altri dettagli. Tuttavia, dimostra che questo SUV sarà sicuramente degno di indossare un badge M.

Per quasi l’intero si può vedere in azione la X5 M, spinta al limite dai collaudatori di BMW. Inconfondibile è il rumore e la potenza del V8 biturbo da 4,4 litri, anche se molti pensano che otterrà alcuni miglioramenti delle prestazioni.

Dal video possiamo notare che l’X5 M rimane abbastanza stabile in curva. La velocità ci rende difficile individuare tutti i dettagli esterni, anche se uno dei prototipi non ha alcuna mimetica sul retro. Questo sembra essere un modello precedente che utilizzava il retro dell’attuale X5. Il nuovo modello avrà luci posteriori ridisegnate e possibili modifiche al portellone posteriore e alla fascia.

Fonte video: CarSpyMedia

Design completamente rinnovato

Nella parte anteriore, possiamo ancora vedere la griglia aggiornata con fari più piccoli. Anche se i dettagli sono oscurati, sappiamo che la nuova griglia dell’X5 M avrà all’incirca le stesse dimensioni del modello precedente, ma la sua forma cambierà notevolmente. Secondo alcun leaks, sarà adottato un design non del tutto diverso dalla BMW XM. Potrebbe essere una caratteristica specifica dell’X5 M, ma ovviamente non lo sapremo con certezza fino a quando tutta la mimetica non si sarà staccata.

E questo ci riporta alla domanda che ci siamo posti all’inizio di questo articolo. Quando verrà presentata ufficialmente al pubblico? Alcuni rumors parlano di un debutto che potrebbe avvenire nella primavera del 2023.