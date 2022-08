L’ultimo aggiornamento di Google Docs aggiunge un tocco un po’ più espressivo grazie a una nuova scorciatoia emoji. Google ha lavorato duramente per rendere più facile l’accesso a varie funzionalità di Google Documenti e l’aggiornamento attuale aggiunge questo sforzo.

Lunedì, l’azienda ha annunciato la nuova scorciatoia da tastiera sul blog di Workspace. Il post spiega come accedere e inserire emoji in linea all’interno di un documento Google. Affinché gli utenti possano individuare qualcosa di specifico, come un sorriso, devono solo inserire il simbolo ‘ ‘ seguito dalla parola ‘sorriso’ sul proprio laptop o computer desktop.

Google Documenti, da ora potrai utilizzare le emoji

D’altra parte, ci sono occasioni in cui vuoi inserire un’emoji ma non sei proprio sicuro di quale vuoi usare; sai semplicemente che vuoi inserire un’emoji. In uno scenario del genere, dovresti inserire ‘:’ per visualizzare un menu ridotto da cui puoi selezionare un’emoji appropriata. Inoltre, se vuoi vedere tutte le emoji disponibili, puoi fare clic sul pulsante freccia che si trova nell’angolo in alto a destra del menu a discesa.

Secondo Google, la nuova funzione è un’espansione delle reazioni emoji che sono state inizialmente rilasciate ad aprile. Questi danno agli utenti la possibilità di rispondere a una sezione di testo all’interno del documento semplicemente selezionando un’emoji appropriata da un elenco. Quando una parte del testo è semplicemente umoristica, ad esempio, può essere utilizzata per esprimere una serie di sentimenti che potrebbero non essere adeguatamente trasmessi attraverso l’uso delle sole parole.

La nuova funzione emoji in linea ha già iniziato a essere implementata negli account Google personali, nonché negli account Google tradizionali e negli account Google Workspace. Gli utenti su domini a rilascio rapido, invece, potrebbero dover attendere fino a 15 giorni prima dell’arrivo dell’aggiornamento. A partire dal 12 settembre, gli utenti che fanno parte di domini a rilascio programmato potranno vedere la nuova funzionalità.