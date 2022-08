Irdeto, la società che ha sviluppato Denuvo, ha recentemente rivelato in un comunicato stampa che il software ora proteggerà i giochi per Nintendo Switch dalla pirateria.

Irdeto afferma nel suo articolo che “le console Nintendo hanno tradizionalmente lottato contro i problemi di pirateria” e “lo Switch non è diverso”. “Anche se un gioco è protetto contro la pirateria sulla sua versione per PC, la versione che è stata lanciata su Switch può essere emulata e giocata su PC dal momento in cui è stata rilasciata”.

Denuvo impedirà che si verifichi questa emulazione e farà in modo che per giocare sia necessaria una copia valida del titolo. Denuvo è un noto software antipirateria che è stato integrato in alcune delle più recenti versioni principali di PC. Tuttavia, è noto che il software può ostacolare le prestazioni di un gioco e la richiesta che sia sempre online ha indotto alcune comunità di gioco a vederlo con un atteggiamento negativo.

Denuvo ha causato problemi di prestazioni

Quando Resident Evil Village per PC è stato pubblicato con Denuvo, ad esempio, gli hacker hanno scoperto che creava problemi di prestazioni. Questo è un caso noto. Dopo qualche tempo, Capcom ha distribuito una patch che includeva alcune modifiche al software antipirateria in questione.

Irdeto sta lavorando a una soluzione per combattere la pirateria delle persone che caricano giochi Nintendo Switch su Internet per renderli compatibili con gli emulatori. Un passo coerente con l’atteggiamento intransigente che Nintendo ha nei confronti della pirateria.

Nintendo in passato ha intrapreso un’azione legale contro i siti Web che ospitano giochi piratati e, di conseguenza, la società ha ricevuto milioni di dollari di risarcimento ed è stata in grado di chiudere con successo i siti Web che ospitavano giochi piratati. Non c’è stato alcun annuncio in merito a quando verrà installato il software antipirateria o per giochi specifici; inoltre, non verremo a conoscenza di eventuali effetti sulle prestazioni fino a quando non saranno resi disponibili.