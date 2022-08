Netflix: uscite imminenti, Skam 5 e La serie di Cuphead sono dietro l'angolo

Anche se la piattaforma dello streaming è sempre in azione, l’estate sta finendo anche per lei. Pertanto, in vista dell’arrivo di Settembre, si sta preparando a lanciare i nuovi titoli. Qui di seguito troverete tre delle serie tv Netflix del nuovo mese imminente: vi anticipiamo che ognuna di queste sarà adatta ad un pubblico piuttosto vasto in quanto Skam, Chef’s Table e La serie di Cuphead possiedono trame, così come generi, ben diversi tra loro.

Netflix: le novità di Settembre

Skam Italia S5

Prima tra i nuovi arrivi, il 1° settembre in esclusiva su Netflix approderà la serie tv cult Skam Italia. La nuova stagione ruoterà attorno alle vicende dei ragazzi del liceo J. F. Kennedy di Roma. Il protagonista della quinta stagione è Elia, interpretato da Francesco Centorame, impegnato in un percorso di accettazione che affronterà nel corso degli episodi, e nel confronto con gli amici storici ed i compagni di scuola. Un’idea messa in piedi dal produttore Cross Production e la regia di Tiziano Russo, e che vedrà l’entrata di due nuovi personaggi: Lea Gavino che interpreterà Viola, e Nicole Rossi che sarà invece Asia.

Chef’s Table

Genere completamente diverso da quello precedente, Chef’s Table altro non è che uno spin-off dei cooking show più conosciuti del mondo e giungerà su Netflix il 7 settembre su Netflix. La Pizza farà da protagonista, mentre il romano Gabriele Bonci e il casertano Franco Pepe vestiranno i panni dei giudici. Le puntate saranno 6, ciascuna dedicata a un pizzaiolo del mondo (dall’America al Giappone) che mostrerà le sue rivisitazioni della pizza.

La serie di cuphead

Questa invece è già uscita su Netflix e racconta le avventure di Cuphead e di suo fratello Mugman in chiave cartoon americani anni ’30. I due, così come nel gioco, devono superare una serie di livelli e lottare contro i vari boss per ripagare il loro patto con il Diavolo.