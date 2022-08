Apple ha scovato una pericolosa falla per tutti coloro che hanno un loro dispositivo. Infatti, questa consentirebbe agli hacker di prendere il pieno controllo di iPhone, Mac e iPad in pochissimi minuti. Per questo, la società sta avvertendo tutti gli utenti affinché installino i nuovi aggiornamenti contro queste vulnerabilità.

Di fatto, questi ultimi sono stati rilasciati proprio nelle ultime ore, al fine di arginare la problematica e far sì che i cybercriminali non si impossessino dei nostri cari e amati dispositivi. “Siamo a conoscenza di un report secondo cui questo problema potrebbe essere stato attivamente sfruttato”, ha spiegato la società.

iPhone a rischio: bug consente di accedere anche ad iPad e Mac

Apple non ha rivelato ancora se possiede delle informazioni riguardo il modo in cui le vulnerabilità sono state sfruttate dagli hacker. Per ora ha fornito agli utenti solo un’informazione saliente, ossia che il malintenzionato è un ricercatore anonimo.

La descrizione tecnica parla di un attacco che un hacker esperto potrebbe condurre a termine al fine di assumere il controllo dei dispositivi. In questo modo, potrebbe accedere praticamente ad ogni dato presente nella memoria: foto, video e quant’altro.

Proprio per questo, Apple ci tiene a mettere in evidenza che è fondamentale aggiornare il proprio dispositivo, motivo per il quale sono state rilasciate tempestivamente delle patch da installare.

Come riportato dal sito di CBSnews, gli esperti di sicurezza informatica consigliano a tutti gli utenti che hanno i dispositivi iPhone 6S e modelli successivi; diversi modelli di iPad, inclusa la 5/a generazione e successive, tutti i modelli di iPad Pro e iPad Air 2; e computer Mac con MacOS Monterey, di aggiornare immediatamente il sistema.