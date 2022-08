La nuova offerta di windTre è assolutamente imperdibile, proprio in questi giorni gli utenti di tutta Italia si ritrovano a confrontarsi con una nuova promozione da non perdere assolutamente di vista, che propone difatti un costo fisso di soli 7,99 euro al mese.

Come per le precedenti soluzioni di TIM e Vodafone, anche in questo caso la portabilità resta obbligatoria, ciò sta a significare che il cliente dovrà spostare il proprio numero di telefono dal vecchio operatore telefonico. L’accesso, inoltre, è vincolato solamente per i possessori di una SIM di un operatore virtuale, quale dovrà essere ad esempio Welcome Italia, Rabona Mobile, Noitel, WithU, PosteMobile, 1Mobile, Tiscali e similari.

WindTre: ecco le nuove promozioni

A differenza del solito, la promozione Go 101 Star+ Digital viene proposta nella variante Easy pay, ciò sta a significare che il pagamento è automatico su carta di credito e conto corrente bancario, non credito residuo. Il costo fisso è comunque ridottissimo, bastano 7,99 euro al mese per godere appieno del seguente bundle: minuti e SMS illimitati verso tutti, per finire con 101 giga di traffico dati.

Coloro che invece vorranno pagare tramite il credito residuo, potranno affidarsi alla Go 100 Special+ Digital, una promozione da 9,99 euro al mese, la quale comunque promette 100 giga di internet in 4G+, passando per minuti illimitati verso tutti e 200 SMS da utilizzare verso un qualsiasi operatore telefonico.

Entrambe le offerte possono essere attivate senza problemi nei punti vendita fisici.