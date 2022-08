Da pochi giorni il colosso sudcoreano Samsung ha svelato in veste ufficiale i suoi nuovi smartphone pieghevoli, ovvero Samsung Galaxy Z Flip 4 e Samsung Galaxy Z Fold 4. Per tutti gli interessati, sarà possibile acquistare questi device a rate abbinandoli a una delle offerte proposte da TIM. Ecco qui di seguito i dettagli.

Con TIM disponibili all’acquisto i nuovi smartphone pieghevoli di Samsung

Tra non molto sarà possibile acquistare con TIM uno degli ultimi smartphone pieghevoli del noto colosso sudcoreano, ovvero Samsung Galaxy Z Flip 4 e Samsung Galaxy Z Fold 4. L’operatore telefonico, in particolare, ha deciso di rendere acquistabili i due device con 30 rate senza alcun anticipo.

Il Galaxy Z Fold 4, in particolare, sarà disponibile soltanto nel taglio di memoria con 256 GB di storage interno, mentre il Samsung Galaxy Z Flip 4 sarà disponibile nei tagli di memoria da 128 GB oppure 256 GB. Per entrambi i device si potrà inoltre attivare la polizza a pagamento TIMFin Assicura Smartphone, che protegge i prodotti da eventuali furti o danni accidentali.

Le novità però non sono finite qui. Con l’acquisto di uno di questi smartphone, infatti, si potrà inoltre ricevere addirittura 6 mesi di abbonamento a DAZN Standard, il tutto senza alcun costo extra. Oltre a questi smartphone, con TIM sarà inoltre possibile acquistare uno degli ultimi smartwatch di Samsung, ovvero i nuovi Samsung Galaxy Watch 5 e Samsung Galaxy Watch 5 Pro sia nella versione da 40 mm sia nella versione con 44 mm. Anche per questi dispositivi, sarà possibile pagare a rate o in unica soluzione e senza costi anticipati.