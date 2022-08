Deepmind di Google è ora in grado di creare video in 3D di 30 secondi partendo da una singola immagine.

Transframer, questo il nome del nuovo strumento, ha bisogno solo di una foto con cui lavorare quando inizia a identificare cosa c’è nella cornice dell’immagine. Analizza il contenuto dell’immagine, quindi prevede cosa ci sarebbe intorno con “immagini di contorno”, indovinando come sarebbero gli oggetti da diverse angolazioni, sulla base di un’enorme quantità di dati.

Google DeepMind: nuovo strumento in grado di creare video 3D da singole immagini

“Data una raccolta di immagini con annotazioni associate (time-stamp, punti di vista della fotocamera, ecc.), il compito è prevedere come sarebbero le immagini in 3D”, spiega il team di Deepmind. È possibile che questa tecnologia venga utilizzata per costruire ambienti digitali tridimensionali, piuttosto che il tradizionale rendering attualmente utilizzato nei videogiochi e in altri spazi online. Il mese scorso, il sistema ha tracciato la forma di praticamente ogni proteina nota alla scienza. Questo aiuterà ad affrontare le principali sfide come lo sviluppo di vaccini contro la malaria e la lotta all’inquinamento dovuto all’accumulo di plastica.

Google ha anche addestrato un’IA per controllare il plasma surriscaldato all’interno di un reattore a fusione nucleare, aprendo nuove strade per far avanzare l’arrivo di energia pulita illimitata. La sfida principale è modellare il plasma ad alta temperatura. Nelle stelle ciò si ottiene attraverso la gravità, ma è più difficile sulla Terra. Necessitiamo di laser o magneti per controllare il materiale estremamente caldo. Tuttavia, l’IA di DeepMind è stata in grado di controllare il plasma effettuando 90 misurazioni diverse 10.000 volte al secondo. Regolando di conseguenza il campo magnetico.