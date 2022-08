Euronics si avvicina ulteriormente alle migliori realtà del territorio nazionale, in termini di rivendita di elettronica, con il lancio di una campagna promozionale davvero unica nel proprio genere, condita con prezzi bassi ed economici per tutti.

Come al solito, raccomandiamo di prestare la massima attenzione alla disponibilità territoriale, poiché a tutti gli effetti gli acquisti non possono essere completati ovunque, ma risultano essere limitati a specifiche aree del territorio, in particolare di proprietà di soci specifici. Gli ordini, almeno ai prezzi indicati nell’articolo, non possono essere completati sul sito ufficiale.

Euronics: quanti sconti assurdi attivi solo oggi

Con il volantino euronics gli utenti si ritrovano a poter acquistare prodotti di ottimo livello, ad un prezzo decisamente più basso del normale, anche nel momento in cui si dovessero scegliere top di gamma veri e propri. Le occasioni da non perdere di vista si sprecano, infatti si parte da un Galaxy S22, proposto a 749 euro, per poi optare per uno Xiaomi 12, il cui prezzo non supera i 699 euro. Sono a loro volta disponibili anche Motorola Edge 30 e Edge 30 Pro, entrambi in vendita a cifre complessivamente accettabili ed accessibili dai più.

Non mancano ovviamente innumerevoli altri prodotti molto più economici, i quali possono rientrare nei 450 euro di spesa complessivi, e coinvolgere soluzioni del calibro di Xiaomi 11T Pro, Oppo Find X5 Lite, Oppo A16, Wiko Y52, Motorola Moto G52 o anche Galaxy A33. Gli sconti del volantino li trovate in esclusiva sul sito.