L’operatore Vodafone Italia sta attualmente corteggiando alcuni suoi ex clienti, che in precedenza hanno lasciato il consenso commerciale, proponendo loro un’offerta da soli 7 euro al mese.

Stiamo parlando dell’offerta Bronze, sorella della Silver, che attualmente è proposta ad un prezzo speciale tramite SMS. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Torna in Vodafone con l’offerta Bronze a 7 euro al mese

Prima di tutto vogliamo ricordarvi che l’offerta Bronze propone minuti illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali, SMS illimitati verso tutti i numeri nazionali e 50 GB di traffico internet alla massima velocità disponibile al prezzo di appunto 7 euro al mese.

L’attivazione potrà essere richiesta dagli ex clienti che riceveranno l’SMS informativo dal reparto commerciale. In caso di possibili variazioni, suggeriamo di tenere costantemente sott’occhio il sito ufficiale e di continuare a seguirci per essere sempre aggiornati su tutte le novità riguardanti le ultime e più convenienti offerte Vodafone.

Sul sito ufficiale dell’operatore è anche disponibile un’offerta con minuti illimitati verso tutti i numeri mobili e fissi nazionali, SMS illimitati verso tutti e 100 GB di traffico internet al mese a partire da 7.99 euro al mese. Il prezzo, come spesso accade, varia a seconda dell’operatore di provenienza.