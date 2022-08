Una delle lamentele che sentiamo più spesso sulla vita in Italia riguarda la burocrazia.

L’Italia è molto indietro rispetto a gran parte dell’Europa nel rendere accessibili online i servizi pubblici essenziali. Nel 2019 solo il 14% delle persone in Italia ha presentato online un modulo ufficiale, rispetto alla media UE del 36%. Nello stesso anno il 23% dei residenti italiani ha utilizzato Internet per interagire con i funzionari pubblici, esattamente la stessa percentuale che lo ha fatto nel 2010.

Ciò non significa che non ci siano stati sforzi per migliorare le cose. In effetti, questi sforzi stanno attualmente accelerando, poiché il governo sta cercando di mettere in atto fondi extra messi a disposizione dall’UE per portare avanti le riforme pianificate da tempo.

Una di queste riforme sta realizzando un’app ufficiale che le persone possono utilizzare per accedere ai servizi pubblici dai propri smartphone. L’app, denominata IO, è stata sviluppata per la prima volta nel 2018, testata nel 2019 e resa disponibile al pubblico nell’aprile 2020.

Patente digitale sull’app IO

La grande idea è che IO diventerà un app per trattare con tutti i vari enti in Italia che richiedono documenti, inclusi l’anagrafe locale, il servizio sanitario, il fisco, il sistema di previdenza sociale e la patente.

Tramite questa app potrai ricevere avvisi sui documenti ufficiali che devono essere rinnovati o sulle tasse che devono essere pagate, un portafoglio digitale in cui puoi ricevere crediti dal governo e pagare tasse o multe e un schedario virtuale dove è possibile archiviare certificati e ricevute.

Anche la patente di guida diventerà in formato digitale e sarà sull’app sottoforma di codice QR. Quando ti servirà mostrare la tua patente quindi sarà sufficiente mostrare il codice generato sull’applicazione, per questo motivo la carta fisica diventerà inutile.