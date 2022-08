L’operatore virtuale CoopVoce sta attualmente promuovendo le proprie offerte Evo, che permettono di ottenere il primo mese ed il costo iniziale gratuiti.

Nello specifico, sta tentando alcuni ex clienti proponendo loro l’offerta Evo da soli 4.90 euro al mese. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

CoopVoce propone Evo da 4.90 ad alcuni ex clienti

In questi ultimi giorni di validità, alcuni ex clienti CoopVoce stanno dunque ricevendo un SMS winback che li invita a usufruire della promo online, come al solito esclusivamente con contestuale richiesta di portabilità del numero da un altro operatore nazionale. Ecco un esempio di SMS: “ATTIVAZIONE e PRIMO MESE gratuiti se porti il tuo numero in CoopVoce entro il 24 agosto: scegli l offerta EVO più adatta a te, è facile e veloce! Iniziativa valida esclusivamente su www.coopvoce.it“.

Con questa promo CoopVoce, in caso di attivazione online con spedizione a domicilio, i nuovi clienti CoopVoce in MNP possono dunque attivare una delle offerte Evo senza alcun contributo iniziale, normalmente pari a 9,90 euro e composto da spedizione, attivazione, SIM e primo mese anticipato. Nel sito ufficiale dell’operatore, cliccando sulla voce “preferisci ritirare la SIM in Coop?”, è possibile anche prenotare la SIM online e ritirarla presso un punto vendita Coop aderente.

Come in precedenza, le offerte Evo proposte da CoopVoce e attualmente attivabili in promozione sono Evo 100, Evo 30 ed Evo Voce & SMS. Le prime due propongono entrambe minuti illimitati e 1000 SMS e rispettivamente 100 e 30 GB al mese al prezzo di 8.90 e 6.90 euro al mese. Voce & SMS invece comprendono come navigazione internet 100 MB, oltre minuti ed SMS a 4.90 euro al mese.