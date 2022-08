Durante prima giornata del campionato di calcio della Serie A sono stati riscontrati alcuni problemi e disservizi su DAZN. È intervenuto anche l’Agcom e ora l’azienda ha deciso di prendere provvedimenti. DAZN, in particolare, ha da poco comunicato che gli utenti riceveranno un indennizzo pari al 50%.

DAZN darà indennizzi al 50% agli utenti che hanno avuto disservizi

DAZN ha da poco comunicato ufficialmente che tutti gli utenti che sono stati interessati dai disservizi riceveranno un indennizzo. Come già detto, infatti, in molti hanno riscontrato diversi problemi durante la trasmissione delle partite della prima giornata del campionato di calcio della Serie A.

DAZN, in particolare, ha dichiarato che gli utenti riceveranno dapprima una email e poi un rimborso secondo le modalità di pagamento prescelte da ciascun cliente oppure mediante rilascio di voucher. L’azienda fornirà un rimborso del 25% sul canone pagato degli utenti più un 25% extra pari alla fruizione gratuita di una giornata di campionato”.

Insomma, sembra che l’azienda abbia risposto prontamente ai disservizi accaduti in questi giorni. L’azienda ha inoltre chiarito “la natura straordinaria e non prevedibile dell’evento verificatosi nelle giornate di sabato e domenica ed ha confermato quanto già indicato con il comunicato del 15 agosto circa la ferma intenzione di voler procedere tempestivamente al riconoscimento degli indennizzi a favore dei clienti e tifosi la cui soddisfazione rappresenta la priorità assoluta per la piattaforma di streaming”.

Vi ricordiamo che durante la prima giornata del campionato della Seria A alcuni utenti hanno avuto difficoltò ad accedere al proprio account o all’app ufficiale di DAZN.