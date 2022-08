Lo scorso week-end è iniziato ufficialmente il campionato di calcio della Serie A. A quanto pare, però, sono sorti già i primi problemi con la trasmissione delle prime partite. Su DAZN, in particolare, ci sono stati dei problemi di accesso all’applicazione ufficiale. Per questo motivo, è intervenuta l’Agcom.

Inizia la Serie A ma iniziano i primi problemi su DAZN: interviene l’Agcom

Durante la prima giornata del campionato di calcio della Serie A alcuni utenti hanno riscontrato già i primi problemi su DAZN. Secondo le segnalazioni, ci sono stati problemi di accesso all’applicazione ma non solo. In alcuni casi, non è stato riconosciuto l’account. L’azienda ha comunque cercato di risolvere la situazione mettendo a disposizione degli utenti un link con cui vedere la partita Verona-Napoli.

Per questo motivo, l’Agcom ha deciso di intervenire. Saranno dunque forniti degli indennizzi agli utenti colpiti da questi problemi e saranno effettuati ulteriori approfondimenti sulla situazione. Nel comunicato ufficiale, l’Agcom ha infatti così dichiarato:

“A seguito dei gravi disservizi registratisi durante le trasmissioni delle partite di calcio della prima

giornata del campionato di serie A e delle numerose segnalazioni pervenute, l’Agcom ha chiesto con

urgenza chiarimenti a Dazn su quanto accaduto e su come la società stia operando per evitare il

ripetersi di disservizi in occasione della prossima giornata.

Agcom ha anche chiesto a Dazn di provvedere celermente ad erogare gli indennizzi previsti

dall’ultima delibera adottata dall’Autorità.

Agcom si riserva a seguito degli approfondimenti e delle proprie valutazioni di adottare ogni

iniziativa che si renderà necessaria.”