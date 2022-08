Una nuova incredibile campagna promozionale si staglia all’orizzonte, nei vari punti vendita Eurospin, infatti, gli utenti si ritrovano a poter fronteggiare una serie di ottime riduzioni di prezzo, tutte proposte a cifre ridottissime.

Il volantino non si discosta eccessivamente da quanto siamo solitamente abituati a vedere, almeno in termini di disponibilità sul territorio, in quanto ricordiamo a tutti gli effetti che gli acquisti possono essere completati ovunque in Italia, senza differenze particolari.

Eurospin: quali sono gli sconti del momento

Sono davvero innumerevoli i prodotti di tecnologia a prezzi relativamente economici, tra questi spicca sicuramente il più economico, il montalatte proposto a soli 6,99 euro, un dispositivo perfetto per corredare di “schiuma” il vostro cappuccino, senza spendere cifre folli.

Le alternative proposte dal volantino passano per il robot da cucina, molto simile al Bimby, corredato con tantissimi accessori al prezzo finale di soli 199 euro. Salendo con la spesa finale, ecco arrivare il congelatore a pozzetto, proposto a 189 euro, oppure anche il frigorifero combinato Candy, disponibile a 329 euro.

L’ultimo prodotto di cui vi parliamo oggi non poteva che essere la gelatiera Ariete, un dispositivo in vendita a soli 39 euro, e caratterizzato da prestazioni eccellenti.

Se interessati all’acquisto, ricordiamo ad ogni modo che tutti i dispositivi in questione sono disponibili solamente nei negozi fisici, anche se in alcune rare occasioni potrebbe venire offerta la possibilità di accedervi tramite il sito ufficiale, per poi richiedere la consegna, e la spedizione presso il punto vendita selezionato.