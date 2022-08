Durante la prima giornata di Serie A DAZN ha fortemente fatto parlare di se a causa dei pesanti disservizi che la piattaforma di streaming ha presentato ai propri utenti, durante le partite del pomeriggio infatti, tutta l’utenza ha riscontrato un logout forzato dalla piattaforma senza la possibilità di effettuare nuovamente l’accesso dopo che la stessa aveva accusato un calo drastico della risoluzione e del frame rate, ecco dunque perchè AGCOM ha inviato una lettera per richiedere l’esecuzione di indennizzi a causa della gravità degli eventi.

Nel frattempo la delibera del Garante numero 17/22/CONS del marzo 2022 costituisce la linea guida da seguire per i casi come questi, da quest’ultimo si evince che Dazn – nella peggiore delle ipotesi per gli abbonati – potrà limitarsi a rimborsare 7,49 euro ai clienti che pagano 29,99 euro e 9,99 euro a quelli che pagano 39,99 euro al mese.

Come funziona il rimborso stabilito da AGCOM

Il documento di AGCOM di riferimento per questo caso si intitola “Definizione degli indicatori di qualità dell’esperienza degli utenti delle piattaforme di live streaming e dei relativi indennizzi“, nel dettaglio vengono definiti gli indicatori di qualità dell’esperienza degli utenti delle piattaforme di live video streaming, dai quali si possono tranquillamente evincere le condizioni che devono manifestarsi per far si che gli indennizzi vengano legittimati, nel dettaglio basta che si verifichi almeno uno di questi eventi: