Netflix: in arrivo perturbazione di settembre, preparatevi a nuovi film e serie tv

Se stai leggendo questo articolo significa che quasi sicuramente nel tuo elenco di applicazioni c’è anche la piattaforma Netflix. Dunque hai pagato una cifra mensile per goderti tutte le novità proposte da questa, di conseguenza hai diritto a ciò che c’è di più interessante sul colosso dello streaming. Tra i vari vantaggi a cui potrai accedere è disponibile anche quello delle anticipazioni. A tutti gli altri ci pensiamo noi proponendo serie tv e film mai visti prima sulla piattaforma.

Netflix: l’elenco completo è formato da film e serie tv inediti

Come dicevamo nel paragrafo precedente, anche per questo mese la scelta diretta a tutti gli abbonati della piattaforma Netflix è piuttosto vasta. In essa troveremo infatti serie tv come le quinte stagioni di Skam e di Kobra Kai, ma al contempo anche film ben più riflessivi e significativi come ad esempio La vita è bella.

Serie tv

1 settembre

Skam Italia S5

Off the Hook

2 settembre

Non sei niente di speciale

Il Diavolo in Ohio

Dated and Related

Fakes

9 settembre

Cobra Kai S5

Narcosantos

13 settembre

Jo Koy: Live from the Los Angeles Forum

Cyberpunk: Edgerunners

16 settembre

Fate: The Winx Saga S2

21 settembre

Wanna

Iron Chef: Messico

29 settembre

L’Imperatrice

Film

1 settembre

Legally Blonde

Love in the Villa – Innamorarsi a Verona

Barbie as Rapunzel

La vita è bella

La Santa Piccola

2 settembre

Ely + Bea

Il festival dei cantastorie

6 settembre

Untold: La regata del secolo

9 settembre

End of the Road

10 settembre

Gli sdraiati

16 settembre

La casa tra le onde

DO REVENGE

20 settembre

Patton Oswalt: We All Scream

23 settembre

Blonde