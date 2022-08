Giornate di grandissimi sconti per tutti gli italiani al rientro dalle ferie, grazie a VIPKeySale, infatti, avremo la possibilità di acquistare licenze ufficiali senza scadenza per Windows e Office, con prezzi davvero ridottissimi.

Tutte le licenze che troverete descritte nell’articolo sono acquistabili con uno sconto effettivo del 25% rispetto al listino originario, grazie al codice sconto TADD. Vediamole però nel dettaglio:

Come utilizzare il codice sconto

La modalità d’acquisto è semplicissima, non dovrete fare altro che collegarvi al sito ufficiale di VIPKeySale, registrare un account, anche utilizzando il collegamento diretto con Facebook o Google, scegliere la licenza che più si adatta alle vostre esigenze, ed aggiungere il codice TADD in fase d’acquisto, per godere di una riduzione del 25% sul prezzo di listino.

L’attivazione del codice è semplicissima, non dovrete fare altro che inserirlo nella sezione “Codice Promozionale” nel riassunto dell’ordine, si raccomanda ovviamente l’applicazione prima del completamento dell’ordine, o del pagamento effettivo. Essendo tutto gestito in digitale, non sono previsti tempi di attesa o di spedizione, la fruizione sarà praticamente immediata.

Il passo successivo riguarda l’attivazione della licenza, non dovrete fare altro che recarvi in “Impostazioni” di Windows, premere il pulsante “Attivazione“, per scegliere poi “Cambia Product Key”. Nella nuova finestra non dovrete fare altro che inserire il codice che avete appena acquistato.

L’attivazione sarà immediata, senza altri tempi di attesa. Semplice no?