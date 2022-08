Android 13 sta per arrivare su tutti i dispositivi. In un post sul blog che annunciava il rilascio, Sameer Samat, vicepresidente della gestione dei prodotti di Android, ha affermato che il software sarebbe arrivato su dispositivi di terze parti “entro la fine dell’anno“.

La versione più recente del sistema operativo Android è più “un evoluzione che una rivoluzione“. Ma il team di sicurezza di Android sta cercando di semplificare le opzioni di privacy delle persone in Android 13. Questa versione del sistema operativo comporta modifiche nascoste per gli sviluppatori di app e alcune opzioni di sicurezza semplificate per gli utenti.

Molti utenti non passano molto tempo a pensare alle impostazioni di privacy e sicurezza del telefono. Tuttavia, ogni volta che scarichi un nuovo sistema operativo, vale la pena dedicare qualche minuto per vedere cosa è cambiato.

Blocca le autorizzazioni delle app

In Android 12, Google ha introdotto le autorizzazioni “per i dispositivi nelle vicinanze“. Questa funzione è stata progettata per impedire all’app delle cuffie di richiedere la tua posizione. Android 13 espande questi controlli per impedire alle app di utilizzare le autorizzazioni Wi-Fi per raccogliere i dati sulla tua posizione. Nel codice, gli sviluppatori di app devono specificare che non utilizzeranno mai le API Wi-Fi per accedere alle informazioni sulla posizione.

Aggiornata anche la dashboard Privacy di Android. La dashboard, a cui è possibile accedere tramite Impostazioni > Privacy, mostra le autorizzazioni che hai concesso alle app per l’utilizzo, incluse quelle che possono accedere alla tua fotocamera, ai contatti e a molti altri sensori e tipi di dati. Ora mostrerà quali app hanno utilizzato ciascuna autorizzazione negli ultimi sette giorni, anziché solo 24 ore.

Alcune delle modifiche alla privacy in Android 13 non richiedono di fare nulla, ma vale comunque la pena conoscerle. Ad esempio, il sistema operativo inizierà a eliminare automaticamente la cronologia degli appunti dopo un breve periodo di tempo in modo che le app non curino le informazioni che hai precedentemente copiato.

Inoltre, d’ora in poi, le app che utilizzano la pubblicità di Google, che è un codice univoco assegnato al tuo dispositivo, devono dichiarare l’autorizzazione nella loro documentazione. “Se la tua app non dichiara questa autorizzazione quando ha come target Android 13 o versioni successive, l’ID della pubblicità viene automaticamente rimosso e sostituito con una stringa nulla“, afferma Google.

Selettore foto

Quando desideri utilizzare una foto che hai scattato in un’altra app, ad esempio come foto del profilo di Twitter o per condividere immagini con gli amici, il tuo dispositivo utilizza la funzione “Selettore foto“. Questo carica una schermata che include le foto sul tuo dispositivo e ti dà la possibilità di usarle nell’app in cui ti trovi. Le nuove modifiche alla privacy in Android 13 significano che non darai automaticamente a un’app l’accesso a tutte le tue foto e video. Invece, il selettore di foto ora consentirà all’app di accedere solo alle foto consentite.

Inoltre, le pagine degli sviluppatori di Android affermano che se le app vogliono utilizzare immagini, audio o video creati da altre app, devono dire esplicitamente il tipo di file a cui desiderano accedere e darti indicazioni chiare che ciò accadrà.

Più controllo delle notifiche

Ci sono alcune notifiche che potresti non voler visualizzare sullo schermo per essere visualizzate da chiunque si trovi nelle vicinanze. Sebbene sia stato possibile controllare le notifiche delle app per un po’ di tempo, Android 13 sta rendendo più facile farlo fin dall’inizio.

Ora, quando apri un’app per la prima volta o la usi per la prima volta dopo un po’, ti verrà chiesto se desideri che ti invii notifiche.

Altre opzioni di sicurezza e privacy

Nella sezione Sicurezza, Android ti offre una panoramica dello stato del tuo dispositivo. Ti mostrerà quando è stato applicato l’ultimo aggiornamento di sicurezza, ti consentirà di impostare un blocco schermo e l’impronta digitale o lo sblocco biometrico (se il tuo dispositivo li supporta). Entro la fine dell’anno, Android introdurrà una nuova opzione di Sicurezza e privacy che metterà tutte queste impostazioni in un unico posto.

La dashboard sulla privacy, come descritto sopra, ti mostrerà quali app hanno utilizzato quali sensori e dati sul tuo telefono negli ultimi sette giorni. Dovresti esaminare ciascuna delle autorizzazioni e decidere se un’app ha davvero bisogno di accedervi per funzionare.