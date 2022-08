Samsung sta attualmente aprendo la strada con i telefoni pieghevoli, con i nuovissimi Galaxy Z Fold 4 e Galaxy Z Flip 4 che stabiliscono la norma per altri produttori di telefoni da seguire – e Oppo potrebbe essere il prossimo a produrre uno o due telefoni pieghevoli.

Secondo Pricebaba, Oppo competerà con Samsung anche nella denominazione: nei prossimi mesi avremo un Oppo Find N Fold in stile tablet e un Oppo Find N Flip in stile a conchiglia. Abbiamo già il pieghevole Oppo Find N dell’anno scorso, ma è disponibile esclusivamente in Cina. Sembra che i nuovi modelli Fold e Flip saranno venduti in più regioni del mondo, dando a Samsung una seria concorrenza.

Oppo e OnePlus potrebbero rilasciare presto un pieghevole

A parte l’esistenza e la denominazione di questi device, questo rapporto attuale non rivela molto. Sappiamo che i telefoni saranno alimentati dal processore Snapdragon 8 Plus Gen 1, che sarà la CPU mobile di punta nella seconda metà del 2022 (almeno per quanto riguarda i non iPhone).

Oppo e OnePlus si sono uniti l’anno scorso e il CEO di OnePlus Pete Lau ha recentemente twittato sulla tecnologia delle cerniere di Oppo Find N. Ha anche sollecitato un parere sulla “prossima generazione di pieghevoli” sui forum della community di OnePlus.

Ciò implica che sono in arrivo più pieghevoli Oppo e che potrebbero essere uniti da un marchio pieghevole OnePlus. Da mesi si vocifera di un device del genere e, con OnePlus e Oppo ora essenzialmente la stessa attività, tutta la tecnologia è già in atto per rilasciare OnePlus Fold.