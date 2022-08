Eurospin non scherza e prova a “rubare” la clientela dalle mani dei principali competitors del settore, con il lancio di un volantino veramente pazzesco, perfetto per coloro che vogliono scoprire quali sono i migliori prezzi bassi, ed allo stesso tempo avere accesso ai prodotti più interessanti.

Nel momento in cui si vorrà godere degli sconti del volantino, è importante sapere che gli acquisti potranno essere completati solamente recandosi personalmente in un negozio fisico, poiché al giorno d’oggi la medesima campagna promozionale non è disponibile sul sito ufficiale, se non in rarissime occasioni.

I migliori codici sconto Amazon gratis vi attendono in esclusiva sul nostro canale Telegram, correte ad iscrivervi subito.

Eurospin: che offerte assurde, ecco tutti gli sconti

Con Eurospin gli utenti possono davvero dormire sonni tranquilli, l’azienda è in grado di proporre ottimi sconti sui beni alimentari, o di prima necessità, ma anche importantissime riduzioni sull’acquisto ad esempio di prodotti per la casa. Questo è indubbiamente il caso dell’Enkho Chef, uno spettacolare robot da cucina con funzioni di cottura, acquistabile con un esborso finale di soli 199 euro.

Nel mentre sono disponibili anche molti altri prodotti per la cucina, come la gelatiera di Ariete a 39 euro, un congelatore a pozzetto al prezzo di 189 euro, un frigorifero combinato (con congelatore) a 329 euro, di marca Candy, e similari. Alcuni dei suddetti modelli, a differenza di quanto si potrebbe pensare, possono essere acquistati solamente sul sito ufficiale; il pagamento potrà comunque essere effettuato in un secondo momento in cassa, con ritiro presso il medesimo punto vendita.